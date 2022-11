Caso Karsdorp, non si presenta: è rottura totale

Con l'assenza di ieri, il banco è saltato. Multa in arrivo per il laterale che a questo punto, nell'ottica del ragazzo, cambia poco

Redazione

Non si è presentato. Seduta pomeridiana di ieri a Trigoria. Alla spicciolata, eccezion fatta per i calciatori in Qatar, la rosa giallorossa si riunisce a metà campo, agli ordini di Foti (Mourinho è assente per motivi personali). All’appello, scrive Il Messaggero, manca Karsdorp. L'assenza dell'olandese, regolarmente convocato, fa certamente più rumore. La Roma, interpellata, non può far altro che confermare. Pinto, tornato in città soltanto in serata, viene avvisato dei forfait dall’agente del ragazzo, Johan Henkes, ma la sostanza non cambia. Ufficialmente il club giallorosso attende il calciatore nella giornata di oggi ma la rottura, iniziata nel post-gara di Reggio Emilia quando Mourinho, pur non citandolo, lo accusò di tradimento per un atteggiamento poco professionale, è ormai ufficiale. La decisione del calciatore mette in difficoltà la dirigenza, che stava cercando di mediare con l'allenatore portoghese per consentire al terzino di tornare a disposizione ed evitare di cercare un sostituto a gennaio. Con l'assenza di ieri, il banco è saltato. Multa in arrivo per il laterale che a questo punto, nell'ottica del ragazzo, cambia poco.

L'avventura di Karsdorp pella Roma si è conclusa. Non convocato nell'ultima partita di campionato prima della sosta (e ritorno in Olanda la domenica stessa con tutta la famiglia), Rick ha deciso di passare alla controffensiva. E chiaro che un atteggiamento del genere suppone che il difensore abbia una squadra dietro. Probabilmente la Juventus, anche se per l’esterno avevano chiesto informazioni sia il Marsiglia che il suo vecchio amore mai sopito, il Feyenoord. Con un contratto sino al 2025, la strada più semplice ad oggi è girare l'olandese in prestito per poi provare a ricavarne qualcosa a fine stagione. Vien da sé che il prezzo del cartellino è crollato. Tra l’altro immaginare dopo uno strappo del genere che Karsdorp torni in giornata in città e parta domani per il Giappone è un'ipotesi a dir poco remota. Anche perché sarebbe una sorpresa già (ri) vederlo a Roma. L'appeal dell'olandese era già al minimo nei giorni scorsi, sia dentro che fuori Trigoria. Figuriamoci adesso. Il cuore giallorosso infranto con relative lacrime, che il calciatore aveva postato il giorno di Roma-Torino, si è trasformato in realtà.

Per un olandese che saluta, c’è un norvegese in arrivo. Si tratta di Solbakken che atterra oggi a Roma a parametro zero ma non si aggregherà con la squadra né per la tournée in Giappone tantomeno per il ritiro pre-natalizio in Algarve.