Roma, lo strappo. Karsdorp dice no alla convocazione: l’addio è a un passo

L’olandese non si è presentato ieri alla ripresa Multa in arrivo e cessione più vicina (Juve in agguato), pure se resta in lista per il Giappone

Redazione

Breve cronaca di un lungo addio. Quando intorno alle 17 di ieri il general manager Tiago Pinto ha contattato lo staff della comunicazione del club per confermare le prime voci che correvano lungo i corridoi di Trigoria, si è capito che le strade fra la Roma e Rick Karsdorp si stavano allontanando ormai in modo quasi definitivo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il terzino olandese, infatti, non si è presentato alla ripresa degli allenamenti prevista per ieri, con appuntamento di gruppo fissato alle 14.30.

La dirigenza continua a tenere Karsdorp nella lista dei convocati per l’allenamento di stamattina alle 10 e, soprattutto, per la partenza di domani destinazione Giappone, dove la squadra giallorossa è attesa da una tournée di una settimana. Ovvio che il vertici societari non siano rimasti sorpresi, perché il manager dell’olandese, Johan Henkes, aveva avvisato di quanto sarebbe accaduto. A questo punto, però, i presupposti per uno strappo vero ci sono tutti, anche perché bisogna partire da una considerazione: se l’allenatore portoghese è arrabbiato con Karsdorp, Karsdorp lo è altrettanto con lui. Il non presentarsi all’allenamento, così come non aver lavorato nelle ultime settimane come voleva lo Special One, adesso ha minato la posizione di Karsdorp, che andrà incontro a una grande multa, che può arrivare al 30 per cento dello stipendio mensile.

Per il club la cosa migliore sarebbe stata la pace, cioè tenere l’olandese (che ha un contratto fino al 2025) fino a giugno e poi vedere. Adesso per il club giallorosso, in una posizione di oggettiva debolezza, la vendita è difficile. Molto più facile il prestito, anche se l’ipotesi Juventus significherebbe andare a rafforzare una rivale diretta per la zona Champions. Detto che un ritorno al Feyenoord non si può escludere, è possibile che il manager di Karsdorp in questa settimana ne abbia approfittato per allacciare proficui rapporti con altre società.