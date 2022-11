Juventus interessata a Karsdorp, ma solo in prestito

L'olandese ieri non si è presentato al raduno a TRigoria per la ripresa degli allenamenti

Il futuro di Karsdorp è sempre più lontano da Roma e dalla Roma, come riporta Tuttosport. Dopo una settimana di vacanza concessa da Mourinho, ieri pomeriggio la formazione giallorossa si è ritrovata a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Assenti ovviamente i giocatori ai Mondiali, oltre agli infortunati, ma non c’era Karsdorp, ufficialmente senza una motivazione, certificando così il suo addio nella finestra di mercato invernale: probabile chela Roma decida anche di multarlo.