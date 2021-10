Battute, provocazioni e proteste: per lo Special era sfida al Potere

Tre anni fa il gesto che tutti ricordano, un ghignaccio irridente e le mani portate alle orecchie alla fine di Juventus-Manchester United 1-2

È la sua nemica preferita. E carissima. Quasi la adora, per quanto gli è stata compagna fedele di baruffe e polveroni, per come gli è servita per cavalcare la tigre, in fondo per affermarsi, scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero. José e la Juventus. Ovvero Mourinho contro il Potere, perché poi il filone era quello. L’ha insolentita sempre, dato che la Juve rappresentava il potere costituito. L’ultimo sberleffo risale allo scorso inverno, via social: il Porto elimina la Juventus in Champions, festeggia sul proprio profilo e ad un certo punto arriva l’applauso virtuale di Mourinho.