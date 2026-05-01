Amelia: “Svilar via solo per 70 milioni. Gasperini non è cattivo, ma non dà carezze”

Ha lavorato con Gasperini al Genoa. Era un martello con i dirigenti? "In società non lo so perché non mi sono mai intromesso, ma posso parlare del lato umano. È uno che pretende dai suoi giocatori e li stimola ad andare forte. Ma non è una persona cattiva altrimenti non sarebbe rimasto tanto al Genoa e all'Atalanta. Non dà le carezze sulla testa, così come Capello".