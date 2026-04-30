Friedkin in arrivo, Gasp studia la rivoluzione in attacco: sogno Nusa, piace Summerville

Le idee Gasperini le ha chiare fin dal primo giorno e il tecnico si aspetta una rivoluzione in attacco. Partendo da questa base, utile magari anche in sede di confronto con i Friedkin (Ryan è atteso a Trigoria nei prossimi giorni) e con il futuro ds (Manna e D'Amico i più papabili), si orienterà la rivoluzione che ha in testa Gasp, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Rivoluzione sì ma in attacco, non altrove. Si parte da Malen, l'unico insostituibile che sarà riscattato. Poi, può accadere di tutto. Venturino difficilmente resterà a Trigoria, El Shaarawy saluterà, Zaragoza tornerà al Bayern Monaco, Ferguson al Brighton, con Dybala più vicino all'addio (Boca) che ad una conferma. Ma non finisce qui. C'è anche il capitolo Soulé. Oggi è un'inamovibile, domani chissà. Se la richiesta d'informazioni dell'Aston Villa (e occhio sempre al Bournemouth) dovesse trasformarsi in un'offerta concreta, la Roma l'ascolterebbe. Ricapitolando: all'allenatore servono due esterni a sinistra e uno destra, Matias permettendo. I nomi non mancano: Nusa è il sogno, Summerville (soprattutto se il West Ham dovesse retrocedere) è un pallino del tecnico, senza dimenticare Sauer (Feyenoord) e Munoz (Osasuna) che appaiono tra le piste più praticabili. Massara ha avanzato nelle ultime settimane dei contatti per Alajbegovic ma vista la situazione del ds, in uscita, appare difficile che la Roma possa chiudere il colpo.