Wesley farà ritorno nelle prossime ore a Trigoria per sottoporsi a nuovi controlli che dovranno confermare la lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Le prime indicazioni hanno escluso il coinvolgimento del ginocchio, zona nella quale aveva inizialmente avvertito dolore, scrive Il Corriere dello Sport. Un segnale incoraggiante che aiuta a guardare al recupero con maggiore fiducia. Ad aspettarlo a luglio ci sarà Gasperini. L'allenatore, appena appresa la notizia dell'infortunio, gli ha fatto sentire immediatamente la propria vicinanza con diversi messaggi di incoraggiamento. Un gesto apprezzato dal giocatore che ora guarda a metà luglio come al nuovo punto di partenza. L'appuntamento è fissato: recuperare, ritrovare brillantezza e presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con energie fresche e una fame ancora più grande.