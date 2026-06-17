Una serie di lunghi ricordi, quelli di 25 anni fa. Tanto è passato dall'ultimo scudetto vinto dalla Roma che oggi viene ricordato praticamente da tutte le testate, sportive e non. A partire dal Corriere dello Sport a cui Francesco Totti, capitano di quella squadra, ha rilasciato una frase che sa di ricordi ma soprattutto di stimolo per il futuro: "Venticinque anni fa, il giorno più bello delle nostre vite. Ricordo ogni singolo momento: l'attesa, l'arrivo allo stadio. Il gol. La partita. Sono sicuro che ricordate tutto anche voi. Per chi invece non c'era ancora... che vi siete persi! Con la speranza che possiamo presto tornare a vivere un giorno così, Forza Roma". Stesso spirito e stesse sensazioni espresse anche da un altro dei protagonisti del momento, Vincent Candela che, sulle pagine de Il Messaggero ha ricordato quei momenti ma anche parlato del presente. "Ho festeggiato e festeggerò pure oggi. Abbiamo fatto un mese di vacanza e ogni sera eravamo da qualche parte a bere e mangiare. Una follia. E adesso? Il percorso intrapreso con Gasperini può lasciare intravedere un epilogo come quello che ha vissuto lei? "Me lo auguro, io sono molto pragmatico. Intanto dopo 7 anni ha riportato la Roma in Champions. Gasp è bravo, ha esperienza, è un allenatore che sa migliorare i calciatori, ha creato un gruppo, ora per vincere lo scudetto servono i campioni e la società lo deve aiutare. Ma la strada è quella giusta". L'idea è la stessa di Antonio Carlos Zago che dalle pagine de Il Tempo ha ricordato anche lui lo scudetto di 25 anni fa ma ha anche analizzato la Roma attuale. "Per me serve almeno un giocatore da affiancare a Mancini o comunque da inserire in quel reparto. Uno passionale come lui, anche se pure Mancini ha commesso qualche errore. Secondo me, però, è stato il principale punto di riferimento della difesa nell'ultima stagione".Gasperini è l'allenatore giusto per vincere a Roma? "Per me sì. Ha raggiunto grandi traguardi a Bergamo e al primo anno con la Roma ha riportato la squadra in Champions. I tifosi devono dargli fiducia, lasciarlo lavorare con tranquillità e sperare che riesca a portare la Roma a vincere un altro scudetto".