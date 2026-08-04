Un terzo colpo da quasi 30 milioni per mettere un altro tassello in un mosaico ancora incompleto. La Roma sta definendo gli ultimi dettagli per Givairo Read, terzino classe 2006 del Feyenoord che andrà a prendere il posto di Celik. Ieri, infatti, il club olandese ha sostanzialmente accettato l'offerta dei giallorossi: 25 milioni più circa 2,5 di bonus. Una proposta che ha spiazzato il Nottingham Forrest e ha avuto il contributo dello stesso Read, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il terzino destro, infatti, sta spingendo molto per venire alla Roma dopo un colloquio con Gasperini e considerata la possibilità di giocare la Champions. In giornata, a meno di clamorose sorprese, verrà aggiustata la parte relativa ai bonus e Read potrà imbarcarsi direttamente per il Galles dove stasera (ore 20, diretta Dazn) la Roma giocherà la seconda amichevole contro il Newport. Una richiesta specifica del tecnico che ora, però, aspetta altri tre acquisti. In primis l'ala sinistra titolare. La richiesta da parte del Lipsia per Nusa rimane la stessa (60 milioni) così D'Amico ha dirottato le attenzioni su altri profili. Tra cui Leweling dello Stoccarda e Fofana del Lione sul quale però ci sono alcune incognite riguardo le condizioni fisiche. Occhio anche al ritorno di fiamma per Tel. Il Tottenham, infatti, è in pressing su Savinho. In caso di acquisto del brasiliano dal City, allora potrebbe arrivare il via libera per il francese che è sempre stato tra i pallini di Gasp e che piace anche all'Eintracht Francoforte dove gioca Bahoya, altro nome caldo in queste settimane di ricerca disperata ad un obiettivo chiesto da tempo dal tecnico giallorosso.