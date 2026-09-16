A tutto Gasp, stavolta è davvero il caso di dirlo. Perché una Roma così in alto e con così tanta convinzione non si vedeva dal 2014 e perché il tecnico mai aveva raccolto quattro vittorie nelle prime quattro giornate. No, nemmeno nei tempi d'oro dell'Atalanta. E allora sognare è lecito anche perché sabato arriva il primo snodo stagionale: la sfida all'Inter prima della lunga sosta. Uno scontro che dirà molto delle ambizioni scudetto della Roma che intanto si gode il successo di Torino e un altro fattore da non sottovalutare. Perché sotto la Mole i giallorossi non hanno solo certificato l'assoluta sintonia tra Dybala e Malen, ma hanno scoperto di avere anche nelle seconde linee dei giocatori in grado di fare la differenza: da Balerdi a Pisilli passando per de Roon e Molina. Lo scrive Francesco Balzani su Leggo. Sorride Gasp che in carriera non era mai partito così bene, al massimo era arrivato a tre vittorie a Bergamo nel 2020/21. A fine campionato i nerazzurri arriveranno terzi, a un solo punto dal Milan. Ma stavolta Gasperini vorrebbe andare oltre. La consapevolezza raggiunta a Roma e la totale sintonia con ambiente, squadra e staff permettono di sognare più in là. A partire dalla sfida di sabato in un Olimpico già sold out. Nel frattempo ci sono altri numeri da tenere a mente. Ad oggi la Roma ha subito un solo gol in campionato. Nei cinque top campionati europei solo l'Arsenal, vice campione d'Europa, può vantare un numero simile. In Germania guida il Friburgo sempre con 1 gol subito, ma in tre partite. E se la difesa ride, l'attacco non piange affatto. Con dodici gol (la metà sono di Malen) la Roma ha una media di tre reti a partita. Anche in questo caso bisogno scomodare le grandissime d'Europa perché solo Barcellona (21), Real Madrid (14) e Inter (13) possono vantare numeri migliori. E chissà che sabato all'Olimpico Gasp non riesca anche in questo sorpasso.