Sabato big match con i nerazzurri: è la prima vera prova di forza. Per i giallorossi chance di capire se sono in grado di contendere lo scudetto
Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"
La sensazione che ci si possa provare non si respirava da un po', da quando la Roma di Rudi Garcia, dopo le dieci vittorie di fila, è andata a sbattere sulla irresistibile Juventus di Antonio Conte, dopo aver conquistato dodici vittorie (dieci di fila) e quattro pareggi. Correva la stagione 2013-2014, era la 17a giornata. Quel testa a testa, forse finì proprio quella notte del 5 gennaio. Un trauma. Roma-Inter, che cade solo alla quarta, ha qualcosa di simile. Non sarà, né può essere, decisiva, in ogni caso non potrà essere un trauma. Poi l'Inter, e si sa prima di affrontarla, è più forte della Roma, come qualità dell'organico e come quantità. Un dato è certo: nella sfida singola, può accadere di tutto, nel percorso lungo è da vedere, è qui che si basano i sogni della Roma. La Roma è una squadra che subisce meno reti, una contro sei; e come fase offensiva tiene testa ai nerazzurri, i giallorossi hanno segnato dodici reti, la squadra di Chivu tredici. Ma tutta la Roma è cresciuta, nella mentalità e nella qualità dell'organico. Lo scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. La vera sfida è proprio tra i due reparti offensivi e quest'anno Gasperini ha aggiunto altre frecce che rendono i due reparti quantomeno paragonabili. L'alternativa a Malen si chiama Castro, che Gasp ha fatto entrare in tutte e quattro le partite di campionato; stesso dicasi per Soulé, che divide il suo ruolo con Mora, giovane talento dalle giocate cinematografi-che ma dal fisico esile. Ma ciò che la Roma in questa fase ha ed è l'ago della bilancia, si chiama Paulo Dybala, pronto a giocarsi la sfida contro l'amico Lautaro. L'Inter di certo, non è da meno, anzi. Pio ha timbrato due volte, nella prima di campionato e nell'ultimo turno contro i friulani, contro i quali Thuram ha dimostrato di aver smaltito le scorie post Mondiale. Altra alternativa valida nell'Inter, è Bonny, che ha firmato una rete fino a questo momento.
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