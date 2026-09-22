Si può volere di più da questo Dybala? Per Gasperini sì, anche se quanto fatto vedere dalla Joya in questo primo scorcio di stagione è tanta roba tra assist, recuperi palla e lucidità nella zona calda come dimostrato anche contro l'Inter visto che i due gol sono stati propiziati da due intuizioni di Paulo (foto). Il tutto spalmato - scrive Francesco Balzani su Leggo - spesso su 90 minuti, il che vuol dire che l'argentino è tornato al top della condizione come lo era ai tempi d'oro alla Juve. Fin qui, infatti, ha giocato 497 minuti. Più di lui, tra i giocatori di movimento, solo Cristante ed Hermoso. Niente a che vedere col Dybala sì geniale, ma spesso frenato da infortuni e paure. Basti che pensare che dal 2022 al maggio del 2026 aveva saltato ben 49 partite. La cura Gasp ha funzionato. Cosa manca? Il gol, appunto. Durante questa sosta Gasperini vuole riportarlo a tirare di nuovo in porta come in passato