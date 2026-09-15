La Roma di Gasp non si ferma. La squadra giallorossa si impone 0-2 anche a Torino e si riprende la vetta con la quarta vittoria su quattro di un inizio stagione da sogno come non accadeva dal 2014. Una vittoria ancora nel segno di Malen che proprio in casa dei granata a gennaio aveva segnato il primo dei 20 gol messi in tasca finora. Tanta roba. Ma la vittoria della Roma non è solo figlia del suo goleador. Perché la squadra di Gasperini - scrive Francesco Balzani su Leggo - ha saputo soffrire nella ripresa mettendo in campo non solo qualità ma anche carattere e personalità. Una notizia ottima per Gasperini che nel primo tempo ha dominato il Torino trovando il gol proprio grazie all'intesa Dybala-Malen (nella foto) dopo che l'olandese era andato vicino al vantaggio in due occasioni. Ci è riuscito al terzo tentativo. Nella ripresa il Toro si è presentato con Simeone davanti alla porta di Svilar. Ma, al contrario di quanto avvenuto in Champions, la Roma ha tenuto botta e ha cercato il raddoppio con Molina per due volte. Nel finale a chiudere la partita ci ha pensato Pisilli dopo uno dei tanti recuperi palla di Mancini. Da applausi anche l'ingresso di De Roon e la prestazione di Balerdi. Malen intanto si gode l'aggancio a Totti come miglior marcatore (nell'era dei tre punti) della storia giallorossa dopo quattro partite. "So quanto Totti è grande e mi piace molto rompere tutti questi record", sorride l'olandese. E Gasp rilancia in vista della super sfida all'Inter, pure lei a punteggio pieno, di sabato: "Con loro veniamo da una brutta scoppola per 5-2, ma da lì è nata un'altra Roma con un' altra mentalità". Poi il tecnico traccia un bilancio sulla coppia Dybala-Malen, da Torino a Torino. "Una bellezza per i tifosi di calcio, vedere due campioni che riescono a materealizzare ogni partita occasioni di gol. Balerdi? Coi giusti paragoni ha le caratteristiche di Baresi".