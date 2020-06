Petrachi, ipotesi licenziamento per giusta causa

L’obiettivo della Roma per risolvere la questione aperta con il ds Gianluca Petrachi è il licenziamento per giusta causa. Il club vorrebbe evitarlo e spera ancora di arrivare a una separazione consensuale con le dimissioni del dirigente. Ma ritiene che, se dovesse essere necessario, potrà poter procedere in questa direzione. La sospensione di due giorni fa, scrive Matteo Pinci su “La Repubblica”, era un primo passo, ma non prevedeva la sospensione dello stipendio. Se il ds entrato in rotta di collisione decidesse, come sembra, di impugnarla (pare si sia già informato per far causa al club per mobbing) a quel punto la Roma si ritroverebbe costretta a procedere con una lettera di licenziamento: da quel momento poi interromperebbe anche il versamento dello stipendio.