Mourinho punge Spalletti: “A volte il favorito perde”

Spalletti lo ha elogiato definendolo “tremendissimo“, lo Special One ricambia e puntualizza: “E’ vero che è un mio amico, abbiamo rispetto l’uno per l’altro. Io non sono scarso e lui è bravissimo. Non c’è ipocrisia, è la verità. Lui sa che domani può vincere ma anche perdere“. Per superare e battere il Napoli servirà risolvere il problema del gol e fermare Kvaratskhelia: “Come si ferma? Da me non ti devi aspettare niente. Magari se passa lì davanti a me lo sgambetto“, dice ridendo Mourinho.