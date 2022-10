Mourinho si ribella: “La Roma non è una squadra difensiva”

Mourinho sogna di fare lo sgambetto alla capolista, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Da parte sua Spalletti ha fatto molti complimenti a Mou e alla Roma: “Non penso che sia un bluff", ha detto il portoghese. “E’ vero che è un mio amico, abbiamo rispetto l’uno per l’altro. Io non sono scarso e lui è bravissimo, è la verità. Lui sa che contro di noi può vincere ma anche perdere".

C’è un’altra narrazione che a Mourinho non piace, quella che racconta la Roma come squadra difensiva:“I numeri devono essere interpretati: i gol sono una cosa, le occasioni un’altra. Se una squadra segna poco ma crea molto, non si può sostenere che sia difensiva. C’è una contraddizione tra i gol che segniamo e le occasioni che abbiamo".