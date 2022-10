Spalletti: “Sono forti, sarà molto dura”

Spalletti è pronto per il grande ritorno dall’Olimpico: “Ora arriva Mourinho, il super-allenatore, di conseguenza bisogna sempre aumentare le nostre capacità. Loro sono forti, sarà dura. E’ difficile per me non apprezzare il lavoro dei miei colleghi, io posso apprendere dallo scorrimento di partite anche di C, ancora di più da Liverpool, City, Arsenal. Diventa ancora più facile perché hanno genialità in panchina ed in campo e Mourinho è stato uno di questi. Percepisco il suo saluto come quello di un amico e io faccio altrettanto". Out Anguissa, mentre Osimhen sarà titolare davanti, come riporta Il Tempo.