Il centrocampista del Sassuolo ha ricordato l'anno passato nella Capitale
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Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Il serbo ha parlato anche della sua breve esperienza alla Roma e ha raccontato un aneddoto che riguarda Mile Svilar. Queste le sue parole:
Cosa ricorda del suo anno alla Roma? "Mi è bastato per capire che il pubblico romanista meriterebbe una squadra che lotta ogni anno per lo scudetto".
È vero che Svilar è stato ospite a casa sua, a Londra, e che lei non gli dava da mangiare? "È un bugiardo! (ride, ndr). Aveva dieci anni, è rimasto da me alcuni giorni. Mi svegliava alle sette perché latte e cereali non gli bastavano. È vero che in frigo non avevo altro, ma non l'ho certo lasciato morire di fame".
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