Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Il serbo ha parlato anche della sua breve esperienza alla Roma e ha raccontato un aneddoto che riguarda Mile Svilar. Queste le sue parole:

Cosa ricorda del suo anno alla Roma? "Mi è bastato per capire che il pubblico romanista meriterebbe una squadra che lotta ogni anno per lo scudetto".

È vero che Svilar è stato ospite a casa sua, a Londra, e che lei non gli dava da mangiare? "È un bugiardo! (ride, ndr). Aveva dieci anni, è rimasto da me alcuni giorni. Mi svegliava alle sette perché latte e cereali non gli bastavano. È vero che in frigo non avevo altro, ma non l'ho certo lasciato morire di fame".