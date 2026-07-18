Annuncio a sorpresa, nel momento in cui la Roma ha più bisogno di risposte. Gian Piero Gasperini parlerà oggi a Trigoria, in una conferenza stampa convocata destinata ad andare oltre la presentazione della nuova stagione. Arriva nel day after del "tradimento" di Celik, alla Juventus dopo settimane ad attendere il rinnovo giallorosso. Dopo un mese di nomi, incontri e trattative avviate, la Roma deve cominciare a chiudere gli acquisti. La reazione porta a Crysencio Summerville, per cui i contatti si sono intensificati nelle ultime ore. Per arrivare all'olandese servono almeno 40 milioni e un'offerta d'ingaggio da 4 milioni di base più bonus. A Trigoria c'è anche Ryan Friedkin. Una presenza tutt'altro che formale, perché il vicepresidente è diventato il riferimento decisivo delle operazioni più importanti: accompagna le trattative, autorizza gli investimenti e interviene quando bisogna trovare l'intesa finale. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Da capire se l'allenatore si esporrà sulle valutazioni: quanto è soddisfatto della rosa, quali caratteristiche mancano e quanto ancora bisognerà intervenire. Il Manchester United è pronto a mettere sul tavolo circa 55 milioni per Koné. Più defilata, ma ancora irrisolta, resta la situazione di Lorenzo Pellegrini: formalmente svincolato, le sirene arabe sono tornate a farsi sentire ma la volontà è proseguire insieme.