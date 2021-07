Xhaka, la Roma deve sbrigarsi: Pinto cerca l’accordo con l’Arsenal

Il g.m. portoghese volerà di nuovo a Milano, dove è in programma un incontro con i dirigenti dei Gunners

L’ottima prestazione contro la Francia ha gettato Granit Xhaka al centro delle attenzioni di molti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La maggior parte della tifoseria romanista, e non sono, si è resa conto della qualità del capitano della Svizzera, e questo mette un po’ di pressione a Tiago Pinto.La paura che il primo obiettivo di mercato possa in qualche modo sfuggire costringerà il portoghese ad accelerare per chiudere la trattativa con l’Arsenal: nelle prossime ore il g.m. volerà di nuovo a Milano, dove è in programma un incontro con i dirigenti dei “Gunners” per colmare la differenza tra l’offerta (15 milioni compresi i bonus) e la richiesta (20 più bonus). A dare una mano a Pinto, la doppia cessione in dirittura d’arrivo di Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia. Il portiere si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo al verificarsi di alcune condizioni, a 15 milioni di euro. L‘attaccante turco andrà in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni.