“Vacciniamoci!”, iniziativa di Roma e Lazio

I club promuovono le vaccinazioni anti-covid, gadget per chi si prenota

"Torniamo allo stadio, vacciniamoci!". È l'iniziativa di AS Roma e SS Lazio per promuovere le vaccinazioni, resa nota dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Giovedì 12 e venerdì 13 agosto per chi si vaccinerà all'hub la Vela un gadget della Roma o della Lazio in omaggio". Lo riporta Il Corriere della Sera.