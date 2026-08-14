Non si sblocca ancora la trattativa con il Porto per portare a Roma l'esterno portoghese Rodrigo Mora. Martedì sera sembrava tutto fatto, con il prestito oneroso e obbligo condizionato di riscatto per un totale di 45 milioni, poi il cambio di rotta dal Portogallo e due giorni di contatti serrati, sempre con la direzione di Jorge Mendes, ma ancora nessun esito definitivo. Il Porto continua a chiedere condizioni più facili per l'incasso, la Roma invece vuole far valere l'accordo pregresso. D'Amico non molla, ma si cautela con piste alternative. Rimane complessa quella che porta a Fofana, per cui il Lione non accetta meno di 45 milioni senza formule fantasia. Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Può tornare di moda il nome di Nkunku, vecchio pallino di Gasperini. che il Milan potrebbe cedere in prestito: l'ostacolo è l'ingaggio da 9 milioni lordi. Per il ruolo di vice-Wesley si tratta per Cacciamani e restano possibili Luis Henrique e Udogie ma solo in prestito e a fine mercato.