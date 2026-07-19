L'accelerata è arrivata. La Roma sta provando a portare Summerville nella Capitale. A Trigoria frenano gli entusiasmi, sottolineando come l’affare rimanga complicato, ma la frequenza dei contatti tra le parti è aumentata. Complice un'apertura del giocatore, che ha iniziato a scendere dalla sua richiesta iniziale da 6 milioni netti all'anno. I Friedkin - scrive Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - mettono sul piatto uno stipendio massimo da 4 milioni più bonus: o così, o avanti il prossimo. D'Amico ha fatto sapere al West Ham di poter arrivare a 45 milioni per il cartellino: si attende la risposta degli inglesi.