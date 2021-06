Roma, Sabatini ai Friedkin: “Lo sport non è solo numeri”

L'ex ds giallorosso: "Va esaltato il gesto che illumina la scena"

Una destinazione più adatta alle richieste economiche del calciatore spagnolo, fuori dai parametri della Roma sostenibile raccontata dall’a.d. Guido Fienga e dalla proprietà americana dei Friedkin. È un mercato in fase di stallo quello della società giallorossa che, dopo il “botto” Mourinho, sta lavorando per mettere a disposizione dello Special One almeno un paio di rinforzi (Rui Patricio o Gollini per la porta e Xhaka a centrocampo) prima dell’inizio della prossima stagione.