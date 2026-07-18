Cinquantacinque giorni da Verona-Roma e il ritorno in Champions League, zero acquisti, cessioni solo marginali, un rinnovo su tre portato a termine. La cronaca dell'estate romanista fin qui è presto fatta. Il commento spetta a Gasperini, che alle 14 si presenterà in conferenza stampa a Trigoria. L'umore non è dei migliori, soprattutto dopo il ca-so Celik, la cui mancata permanenza porterà D'Amico a rivedere il suo piano per le entrate. Servirà però quel tempismo da parte dei Friedkin che spesso è mancato nel recente passato. Il ds intanto prosegue le trattative già impostate. Sono andati avanti i colloqui per Summerville, con l'intermediario che ha registrato una prima apertura da parte del giocatore ad abbassare la sua richiesta di 6 milioni l'anno. Il West Ham, invece, vorrebbe tutti i 45 milioni di sterline (circa 53 milioni di euro) della clausola, ma da Trigoria sperano che 40 più bonus possano bastare. El Mala e Uzun rimangono profili alternativi, come Garnacho. Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Rimane fermo sulle sue posizioni lo Strasburgo. La società francese non intende vendere Moreira per meno di 45 milioni. I contatti sono rallentati, ma non è da escludere un possibile ritorno di fiamma.