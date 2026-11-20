Ha ritrovato il sorriso parlando di Roma. Cobolli è stato uno dei protagonisti in negativo delle ATP Finals: due sconfitte su due e l’uscita anticipata da quello che era il suo secondo torneo di casa. Le sconfitte hanno fatto male. Tanto da vederlo sottotono e deluso dopo la partita con Tiafoe. Ma quando si parla di Roma, gli torna il sorriso. Alla domanda su cosa sceglierebbe tra gli Internazionali d’Italia e lo Scudetto della Roma, ha sorriso e smorzato: "Scelgo gli Internazionali". Poi, sugli idoli, il suo cuore si divide tra tennis e calcio: "Fognini nel tennis e De Rossi nel calcio". Oggi la sfida ad Alcaraz. Per dare un calcio a questo periodo negativo e lasciare Torino con il sorriso.