Per la lode serve ancora tempo, ma se esame di maturità doveva essere, la Roma il diploma da grande se l'è meritato. Un traguardo legittimato dalla prestazione fornita dalla banda Gasperini al cospetto di un'Inter che rimane, ovviamente, la squadra da battere e la grande favorita per bissare lo scudetto dell'anno scorso. Eppure, il caldo pomeriggio dell'Olimpico non ha mostrato un gap così incolmabile tra le due formazioni. A determinare il risultato parziale è stata la costante ferocia della squadra, spinta sì dal proprio pubblico ma, soprattutto, dalle idee di un allenatore che, in poco più di un anno, è riuscito a plasmare questa rosa a sua immagine e somiglianza. Il grosso limite negli ultimi anni di questo gruppo di lavoro, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, risiedeva proprio nei big match. Con lui la Roma non ha più avuto timori reverenziali, giocando contro chiunque allo stesso modo, con tre attaccanti e la volontà di primeggiare in campo. Così è stato in questo avvio, con le quattro vittorie di fila in campionato che hanno preceduto il pirotecnico pari contro l'Inter, per un bottino totale di 13 punti raccolti sui 15 disponibili. Da Como ripartirà la corsa della Roma, con la sfida all'ora di pranzo di domenica ı1 ottobre. Servirà far crescere il numero di titolari in vista di inevitabili rotazioni e, magari, recuperare elementi come Pellegrini o lo stesso Mora, il gioiello arrivato in estate, ma ancora da sgrezzare.