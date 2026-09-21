Questa Serie A diverte: affollata, con otto squadre tra i10 e i 13 punti in classifica, ma soprattutto con una marcia in più, finalmente. E Fabio Capello se la gode, come racconta in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

A condividere il primo posto con l'Inter ci sono le due metà della Capitale. Da quale partiamo?"Dalla Roma, che in vetta non mi sorprende: insieme all'Inter è la squadra più pronta sin dall'inizio del campionato e lo sta dimostrando. Nello scontro diretto ha giocato molto bene. L'Inter ha dei giocatori che fanno la differenza, però c'è un punto di domanda".

Ovvero?"Perché tanti gol subiti? C'è qualcosa che non funziona. Non sempre ti può riuscire quello che ti è riuscito in queste ultime partite, cominciando dal Real Madrid contro cui ha perso"

Che cosa può imparare la Roma di Gian Piero Ga-sperini dalla rimonta subita?"Quale grande spesa sia il pressing a tutto campo. Alla fine, quando cala l'attenzione, gli avversari di un certo livello - come lo è l'Inter -, ne approfittano.E si è visto. La Roma ha tutto per essere competitiva in campionato e ha dei giocatori di grande livello che hanno nella testa la voglia di fare molto bene.Gasperini è riuscito a convincerli sin dal calciomercato: i calciatori e l'allenatore si sono voluti parecchio ed è la dimostrazione che questa squadra ci crede. Alcuni si sono decurtati anche lo stipendio...Vedo voglia e consapevolezza".