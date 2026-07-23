Con qualche ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma alla fine il sì di Summerville all'Arabia è arrivato. L'olandese lascia il West Ham e va all'Al-Hilal, a godersi i 15 milioni a stagione che per quattro anni gonfieranno il suo conto in banca, mentre alla Roma non resta che leccarsi le ferite e partire alla caccia di nuovi obiettivi. Anche perché al 23 luglio la casella acquisti è ancora vuota (un record negativo per il club) e Summerville rappresenta la terza delusione in poco tempo, dopo quelle legate a Greenwood e Celik. Palla ai Friedkin e a D'Amico, che già si è mosso nelle ultime ore su Nusa. La pista che porta al nazionale norvegese è complicata, per concorrenza dalla Premier League (Newcastle su tutti) e valutazione da 60 milioni da parte del Lipsia. L'obiettivo - scrive Simone Valdarchi sul Corriere della Sera - è cercare una sponda lato giocatore, per poi trattare con i tedeschi, consapevoli ormai che la Roma ha a disposizione un gettone da 50 milioni per il ruolo. Nel frattempo, Garnacho è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Aston Villa, che rispetto ai giallorossi ha garantito al Chelsea l'obbligo di riscatto, da 42 milioni, dopo l'anno di prestito. El Mala e Uzun sono altri nomi sul taccuino di D'Amico.