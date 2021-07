Primi test in palestra, oggi comincia la nuova stagione della Roma di Mourinho

Giovedì alla Terrazza Caffarelli la presentazione del tecnico

Comincia oggi la stagione della Roma. Già ieri a Trigoria sono arrivati tutti quei calciatori che non hanno disputato gli Europei per sottoporsi ai tamponi. Solo stamattina però, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, cominceranno i test atletici in palestra, che dureranno fino a giovedì. I giocatori arriveranno in orari diversi e saranno sottoposti a test separatamente. Il primo allenamento vero e proprio ci sarà giovedì pomeriggio agli ordini di Mourinho, dopo la presentazione.