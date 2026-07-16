Come riporta il Corriere della Sera, il clima attorno al rinnovo di Pellegrini resta decisamente sereno, come confermato dai recenti sviluppi. Ieri, infatti, c’è stato un nuovo confronto proficuo tra il direttore sportivo Tony D’Amico e l’agente del giocatore, Giampiero Pocetta, che ha rafforzato l’ottimismo verso una conclusione positiva della vicenda. La società sta lavorando con determinazione per arrivare alla fumata bianca in tempi brevi, mettendo così a tacere anche le indiscrezioni di mercato che ipotizzavano un possibile inserimento della Juventus per il numero sette giallorosso. Con le situazioni contrattuali di Dybala, Celik, Mancini e Cristante ormai archiviate o in dirittura d’arrivo, la definizione del prolungamento di Pellegrini rappresenta l’ultimo atto necessario per dare piena continuità al progetto tecnico della nuova gestione.