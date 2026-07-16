Un'eliminazione amara, figlia dei tanti errori di Tuchel. A passare in finale al Mondiale è l'Argentina di Messi, autore di due assist: Ma sul banco degli imputati in Inghilterra sale il tecnico tedesco reo di aver avuto paura dopo il vantaggio di Gordon e di aver pensato solo a difendere, male peraltro. Sui media e sui social britannici scoppia la polemica riguardo l'atteggiamento dei Tre Leoni nella parte finale della semifinale. Alcuni tifosi romanisti richiamano la semifinale di Europa League di tre anni fa, quando i giallorossi di Mourinho uscirono indenni(dopo l'1-0) dell'andata dalla BayArena: "Dite a Tuchel che non è Mourinho. Quella notte a Leverkusen rimarrà nella storia". Arrivano commenti anche da sostenitori dei tifosi interisti ricordando Inter-Barcellona: "Nessuno lo fa meglio di Mou. Tuchel è stato orribile". Tantissimi invece gli insulti dei tifosi inglesi: "Mandatelo via, non ci rappresenta".