Pellegrini, coscia destra ko: a riposo due giorni

La speranza è che non sia niente di grave e che possa essere a disposizione già il 19 nel turno preliminare di Conference League contro la vincente (all’andata è finita 3-3 in Turchia) tra i novergesi del Molde e Trabzonspor degli ex giallorossi Gervinho e Bruno Peres.

Per Pellegrini sono giorni importanti anche in chiave contratto: due giorni fa il suo agente ha incontrato a Trigoria il g.m. Tiago Pinto. È stato fatto un altro passo in avanti verso l’accordo per il rinnovo, ma l’offerta definitiva non è ancora arrivata da parte della società giallorossa. L’obiettivo è chiudere entro pochi giorni per non far cominciare al capitano la stagione con il contratto in scadenza.