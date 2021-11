Nicolò supera Nordhal ed entra nella top 100

Con la rete allo Zorya ha agganciato al novantacinquesimo posto due vincitori dell’ultimo scudetto, Candela, Di Francesco, e Tomasi

Un gol in più di Nordhal: il pompierone aveva 36 anni quando chiuse la carriera con la Roma. Zaniolo ne ha solo 22, ma il sorpasso suona bene comunque, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. La rete allo Zorya gli ha permesso di entrare nella top 100 giallorossa: a quota 16 gol (ne ha realizzate 10 in A e 6 in Europa) ha agganciato al novantacinquesimo posto due vincitori dell’ultimo scudetto, Candela e Di Francesco, e Tomasi, un centrocampista che nel 1933 segnò una tripletta alla Lazio in un derby vinto 5-0. Prossimi obiettivi: Ancelotti, Borja Mayoral, il povero Taccola e Under.