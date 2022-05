Mourinho: “Voglio finire quinto, la Roma è stanca di arbitri e Var”

Il tecnico: "Dopo le nostre gare gli arbitri sono spesso puniti per dire che alla fine hanno sbagliato, però dove sono i punti? Questo è il problema"

È uno scontro senza fine quello tra Josè Mourinho e gli arbitri, scrive Ginaluca PIacentini sul Corriere della Sera. “Abbiamo due partite da giocare e credo che non ci sarà mancanza di concentrazione. Mi sembra però che ci sia gente interessata che noi finiamo ottavi, con la speranza che vinciamo la finale di Conference League perché così sarebbe una cosa fantastica per il calcio italiano avere otto squadre in Europa l’anno prossimo. Però non devono esserci ingiustizie e mancanza di rispetto".