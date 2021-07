Mourinho, impatto mondiale

Tutto quello che farà avrà una risonanza internazionale: toccherà a lui gestirsi, ma anche Roma dovrà essere all’altezza

Mou è un grande biglietto da visita per entrare nelle case di chi è appassionato di calcio, a tutte le latitudini e longitudini, ma anche di chi non è malato di pallone. Tutto quello che farà avrà una risonanza internazionale: toccherà a lui gestirsi, ma anche Roma dovrà essere all’altezza. Sarà interessante vedere la reazione di Roma a Mou e di Mou a Roma. In più occasioni, il tecnico ha parlato di "tempo". Tempo per conoscere il gruppo. Tempo per cambiare la mentalità della squadra. Tempo per far diventare Trigoria la sua vera casa. Tempo perché ha firmato con Dan e Ryan Friedkin un contratto triennale. Tempo per capire. Roma è impazzita all’annuncio di Mourinho ma adesso arriva il difficile. Certo, l’ultimo successo è troppo lontano e la pazienza scarseggia. Però l’esame di maturità è proprio questo: non cadere nel pessimismo se le cose non dovessero andare immediatamente bene.