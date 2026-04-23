Mercato, ritiro, tournée: la Roma è in stand by

La Roma che verrà resta in stand by. Situazione inquietante che al momento nessuno, nella Capitale come negli States, è in grado di risolvere. Sono i Friedkin a dover indicare la figura che si dovrà occupare della pianificazione. Negli ultimi giorni la proprietà, con i colloqui ad personam organizzati da Ed Shipley, ha però confermato contemporaneamente la fiducia a Ranieri, Massara e Gasperini, sorvolando sui contrasti interni che frenano invece qualsiasi iniziativa in ottica futura. Ogni attività è congelata. Non si sa ancora dove la squadra andrà in ritiro, non si conoscono le amichevoli e nemmeno le tournée. Dovrebbe essere interpellato Gasperini che - sottolinea Ugo Trani su 'Il Corriere della Sera' - però è in bilico quanto Ranieri. E quanto lo stesso Massara che dovrebbe occuparsi delle operazioni di mercato, con la priorità che alle cessioni. Ma senza confrontarsi con l'allenatore che aspetta di conoscere il pensiero della proprietà. Quando ultimamente ci ha provato, suggerendo di ripartire da due-tre titolari di primo piano, non è stato ascoltato. Adesso non consiglia più giocatori, non dice chi trattenere tra quelli in scadenza.