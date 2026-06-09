Ci sono almeno due aspetti su cui il club non ha ancora rassicurato il suo allenatore. Il primo, i rinnovi. Benintesi: il club non è rimasto fermo, non del tutto. Ad esempio, Ryan Friedkin e Carlos Novel, agente di Dybala, hanno avuto più di un contatto in questi giorni. Ma perché si arrivi alla firma c'è la volontà di aspettare l'insediamento di D'Amico, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Chissà, magari i prossimi giorni saranno quelli buoni, così da lanciare nel migliore dei modi la campagna abbonamenti... Ma vale per la Joya, come per Pellegrini e a maggior ragione per Celik: finché non si firma, non si elimina la possibilità di inserimenti di altri club. E poi c'è la questione bilancio. Ovvero settlement agreement: sono 50 i milioni di euro di plusvalenze (non cessioni, plusvalenze) che la Roma deve realizzare entro il 30 giugno, tre settimane a partire da oggi: niente, in tempi di mercato. Ad oggi è tutto fermo, giusto qualche abboccamento relativo a Ndicka e nulla più. Come se ne esce? Con un dialogo che i Friedkin hanno avviato con la Uefa. La Roma starebbe valutando l'opportunità di allungare di un anno, dunque fino al 30 giugno 2027, il settlement agreement.