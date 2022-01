La Roma non si ferma, Pinto cerca un altro regista

Caccia al terzo acquisto per rafforzare la rosa

Nonostante l'arrivo di Sergio Oliveira, in campo per 90 minuti anche contro il Lecce dopo aver giocato tutta la gara col Cagliari, Mourinho è ancora alla ricerca di un centrocampista che possa completare il reparto, possibilmente in questa sessione di mercato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.Pinto anche dopo il match di Coppa Italia ha incassato il ringraziamento dello Special One per aver portato l'ex del Porto e Maitland-Niles e se non dovesse riuscirci sicuramente dovrà metterci le mani la prossima estate. Diawara potrebbe finire in Spagna al Valencia, mentre l'interesse del Galatasaray si è parecchio raffreddata. La cessione dell'ex Napoli, che ha uno stipendio pesante oltre 2 milioni netti ed è fuori dal progetto tecnico, oltre ad essere impegnato in Coppa D'Africa, porterebbe all'arrivo di un sostituto che possa coprire la casella attualmente mancante cioè quella del regista. Il nome di Kamara è sempre in prima fila.