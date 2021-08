La Roma non perde tempo: in vendita 32 mila biglietti per l’esordio all’Olimpico

Nei prossimi giorni, anche dopo un confronto con l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive, il club metterà a punto gli ultimi dettagli

A meno di 24 ore della decisione del governo di consentire la riapertura degli stadi con il 50% della capienza, in zona bianca e con il green pass, la Roma ha messo in vendita i biglietti per la presentazione all’Olimpico della squadra, il 14, contro i marocchini del Raja Club Athletic di Casablanca , scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

L’annuncio sul sito ufficiale della società spiega le modalità di vendita dei biglietti -circa 32 mila-, che sarà la stessa per tutta la prima parte di stagione, almeno fino a quando non ci saranno nuove disposizioni da parte del governo. La Roma nei prossimi giorni, anche dopo un confronto con l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive, metterà a punto gli ultimi dettagli. Buone notizie per gli abbonati della stagione 2019/20, che la società ha deciso di premiare riservando loro la prelazione sui biglietti, che potrà essere esercitata esclusivamente online. L’eventuale vendita libera avrà inizio dalle ore 12:15 di martedì 10 agosto. Per entrare all’Olimpico sarà obbligatorio il green pass per tutti i maggiori di 12 anni, esclusi soggetti esenti che presentino una certificazione medica idonea.