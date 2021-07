La Roma abbraccia Mou, prima giornata tutta “Special”

Presentazione lunedì 5 e inizio del raduno il 6, ma potrebbe subire un piccolo slittamento in avanti di qualche giorno

Redazione

“Arrivederci Setubal”. José Mourinho ha salutato il Portogallo con una foto su Instagram che lo ritrae di spalle, mentre guarda l’Oceano Atlantico. Lo “Special One” è pronto per tuffarsi nella sua nuova avventura romanista, anche se il programma inizialmente stabilito – presentazione lunedì 5 e inizio del raduno il 6 – potrebbe subire un piccolo slittamento in avanti di qualche giorno a causa della necessità di sottoporsi alla quarantena. Mourinho, che arriverà all’aeroporto di Ciampino con un volo privato da Lisbona, negli ultimi 15 giorni per motivi personali e fiscali è dovuto andare un paio di volte a Londra: per questo, come da ordinanza emesso dal ministro della Salute Speranza, dovrà fare i cinque giorni di quarantena fiduciaria, che scadranno a mezzanotte del 6.

Il tecnico ha scelto di trascorrerli a Trigoria, per cominciare a prendere confidenza con il suo ambiente di lavoro: la Roma, che in un primo momento aveva fatto richiesta di una deroga per motivi lavorativi, non avendo ricevuto risposta positiva, ha chiesto alla ASL il permesso casa-lavoro per consentirgli almeno di poter uscire in campo.

La conferenza stampa di presentazione, inizialmente prevista per il 5 alla Terrazza Caffarelli slitterà verso la fine della prossima settimana. L’arrivo di Mourinho è previsto alle 14 all’aeroporto di Ciampino dove non ci sarà modo per i tifosi di vederlo, poiché la Roma ha blindato il suo trasferimento: il bagno di folla, però, potrebbe esserci direttamente a Trigoria, dove l’allenatore portoghese arriverà senza fare tappe intermedie. Mourinho sarà prelevato sotto bordo da un’auto della società, lascerà l’aeroporto da un’uscita “protetta” e andrà dritto al centro sportivo per l’isolamento.