È ancora la Roma di Verona. Dalla notte del ritorno in Champions sono passati ormai quasi tre mesi e l'esordio nella Serie A 2026-27, contro la Fiorentina, è sempre più vicino. Tra 11 giorni, in un Olimpico pieno, Gasperini darà il via al suo campionato, ripartendo dalle certezze. Un bene si dirà, anche perché il mercato fin qui non ha portato via i protagonisti del terzo posto, fatta eccezione per Celik che invece di rinnovare si è accasato alla Juventus. Certo è, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, che dalla prima sessione di trattative con i soldi della Champions in tasca ci si poteva aspettare di più. Fin qui, invece, i pezzi nuovi sono tre, di cui uno solo è destinato a giocare titolare, già da Roma-Fiorentina: Nahuel Molina. Per il resto, con Castro e Koulierakis, il ds D'Amico è riuscito a garantire alternative di qualità, ma la rosa rimane da completare. L'obiettivo scoperto, dopo aver visto sfumare Summerville prima e Nusa poi, è Rodrigo Mora del Porto. Se 24 ore fa però tutto sembrava definito, la fumata bianca non si è ancora vista. Il Porto ha chiesto maggiori garanzie sull'incasso completo.