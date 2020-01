Kolarov, un matador da 4 su 4

In campo c’era Totti, naturalmente, ma c’erano anche Curci e Ferrari, Wilhelmsson e Faty (più Spalletti in panchina) l’ultima volta che la Roma perse in casa in campionato contro il Torino: 0-1, il 13 maggio 2007, gol di Muzzi, ex giallorosso ma anche tifoso laziale. Poi tutte vittorie, 9 consecutive, sui granata, che all’Olimpico sono riusciti a vincere solo in Coppa Italia con un 2-1 del 2017. Quel giorno – riporta il “Corriere della Sera” – in coppa sbagliò un rigore Dzeko, che al Toro in serie A ha segnato 2 gol come Florenzi e Kolarov. Il serbo esordì in Italia proprio contro i granata, con la Lazio nel 2007 (pareggiando 2-2), e non ci ha mai perso: 5 vittorie e 3 pari il suo bilancio, con un percorso netto in maglia romanista, 4 successi su 4.