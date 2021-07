Habemus squadra. Mourinho usa il latino per lodare la Roma

Contro il Porto l’allenatore ha apprezzato l’atteggiamento e lo spirito messo in mostra

A José Mourinho la Roma vista mercoledì sera è piaciuta. Ancora prima della tattica e del risultato, l’allenatore ha apprezzato l’atteggiamento e lo spirito messo in mostra: già contro la Triestina dopo un brutto fallo su Zaniolo la Roma era scattata a difesa del compagno e lo stesso si è visto contro Pepe. Le tante partite giocate servono non solo per aumentare la condizione, ma anche la competitività. Da qui alla Conference League la Roma scenderà in campo altre quattro volte per un totale di 9 amichevoli nel giro di un mese e mezzo. Tutto questo di rimbalzo arriva anche a Roma perché molti tifosi hanno apprezzato molto lo spirito dei giocatori, come da un po’ non si vedeva. Intanto lunedì sono attesi Cristante e Florenzi. Se sul primo non ci sono dubbi, sul secondo ce n’è qualcuno. E’ stato convocato ma, d’accordo con la società, lui e il suo agente stanno cercando di capire se ci siano i margini o meno per rinunciare.