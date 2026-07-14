"Da adesso ci saranno accelerazioni importanti". Una promessa, una speranza e una richiesta: c'è un po' di tutto nelle parole di Gasperini a Rai Radio 1, nel giorno in cui a Trigoria ha dato il via alla nuova stagione della Roma. Senza i nuovi acquisti, i nazionali, aspettando i rinnovi di Celik (già fatto, tanto da essere atteso in ritiro il 18) e Pellegrini, con 17 giocatori e 5 aggregati (Kumbulla, Cherubini, Mannini, Reale e Pagano) in uscita. Gasp comunque rimane fiducioso, almeno così appare in pubblico, ma ha specificato le sue richieste sul mercato e attende che si passi ai fatti: "I Friedkin arriveranno nelle prossime ore e la loro presenza sarà fondamentale, il mercato è fatto di decisioni immediate. Dobbiamo dare risposte all'entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti". Il ds, che ieri pomeriggio ha seguito il primo allenamento della squadra, continua a lavorare - scrive Simone Valdarchi sul Corriere della Sera - su tre piste: Moreira, Tresoldi e Garnacho. Obiettivi reali, per i quali sarà necessario attendere da una parte e essere tempestivi dall'altra. Ecco allora che anche D'Amico potrà giovare della presenza dei Friedkin. L'accelerata può arrivare presto su Moreira. Esterno mancino, utile sia a centrocampo che in attacco, è valutato dallo Strasburgo 40 milioni di euro, ma a Trigoria sperano di abbassare questa richiesta. Magari sfruttando i colloqui per Garnacho con il Chelsea, che condivide la proprietà con i francesi.