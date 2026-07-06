Soulé, Koné e un futuro ancora da decifrare. Nonostante il 30 giugno sia ormai passato, con la Roma che non ha raggiunto la quota di plusvalenze prevista dal settlement agreement firmato con la Uefa, ci sono ancora diversi giocatori che potrebbero salutare. Al di là di quelli che possono essere considerati esuberi (Dovbyk, Salah-Eddine e il giovane Ziolkowski) anche Soulé e Koné, due punti fermi della cavalcata Champions dell'anno scorso, rimangono in uscita. Per esigenze di bilancio, certo, ma anche valutazioni tecniche. Per l'argentino a Trigoria, partono da una richiesta di 40 milioni. Koné, invece, potrebbe salutare per ambizioni personali, oltre che un rapporto con Gasp che negli ultimi tempi non è stato idilliaco. La valutazione, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, in questo caso parte da 50 milioni. Gasp vuole un esterno sinistro a tutta fascia, oltre a un vice-Malen e i due innesti sulle ali. Il nome sulla bocca di tutti, da settimane, è quello di Greenwood. I contatti tra la Capitale e Marsiglia vanno avanti e D'Amico attende l'ok dei Friedkin per offrire 43 milioni, bonus inclusi. Restando lì davanti, piace molto Garnacho. per il giovane Tresoldi. Per 1l centravanti il Bruges chiede 25 milioni, ma prima deve uscire Dovbyk. Per la fascia, invece, Moreira.