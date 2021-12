Anche Felix positivo al Covid. Cristante guarito, potrebbe giocare

Il centrocampista è risultato negativo all’ultimo tampone molecolare effettuato e ha svolto le visite mediche di idoneità post Covid

Cristante è guarito dal Covid dopo ben due settimane di stop, ed è nuovamente disponibile per la partita di stasera. Felix Afena-Gyan, invece, ieri sera è risultato positivo e ovviamente non è partito per Bologna, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera . Ci sperava, José Mourinho, di recuperare almeno uno tra Cristante e Villar (anche lo spagnolo ko a causa del Covid). E la buona notizia per il tecnico portoghese è arrivata nella serata di ieri, quando la squadra era già partita per Bologna: Cristante, infatti, è risultato negativo all’ultimo tampone molecolare effettuato e ha svolto le visite mediche di idoneità post Covid. Questa mattina dovrebbe partire per l’Emilia e mettersi a disposizione di Mourinho: il centrocampista potrebbe riprendersi una maglia da titolare in un reparto in piena emergenza. La brutta notizia, invece, riguarda l’assenza di Felix: la società ha infatti comunicato che il diciottenne l’attaccante ghanese, anche lui vaccinato, è risultato positivo al Covid. Come per Villar e Cristante, è stata subito attivata la procedura di isolamento.