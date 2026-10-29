Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,3): “La serata di ieri con i risultati che sono maturati è positiva, anche se poteva esserlo di più: l'Inter continua a non impressionarmi. La sconfitta del Milan è più interessante per Gasp di quella della Juve. Se la Roma si potrà giocare lo Scudetto non dipenderà solo dalla Roma ma dall’Inter”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,3): “Bisogna dire le cose come stanno. Ieri sera c’era un rigore nel primo tempo per il Venezia e il gol dello 0-1 dell'Inter è irregolare. Il fallo a inizio azione è evidente, andava rivisto. Episodi mi lasciano l’amaro in bocca. I punti di ora valgono come quelli di fine anno, è la somma che fa il totale”.