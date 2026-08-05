Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5) : “Koulierakis ieri non mi ha fatto un grandissima impressione. Mi è sembrato un po’ approssimativo e ha sbagliato tanti passaggi. Non ho capito se è un difensore che vuole mantenere la posizione o andare incontro all’attaccante. Spero di sbagliarmi e che sia un giocatore con una forza tale da fare il jolly difensivo”.