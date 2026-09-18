La Roma ha reso noto che, dalle 13 di oggi, è in vendita il pack di biglietti per le sfide contro Genoa, Slovan Bratislava e Cagliari. I tre impegni vedranno i giallorossi di Gasperini impegnati all'Olimpico tra il 17 e il 27 ottobre, nelle due sfide di Serie A contro liguri e sardi e nel match di Champions contro gli slovacchi. Il prezzo del biglietto sarà di 28 euro a gara. Di seguito la nota: "AS Roma comunica che a partire dalle ore 13:00 di venerdì 18 settembre, sarà possibile acquistare il pacchetto valido per le 3 partite casalinghe contro Genoa e Cagliari di SERIE A e la partita casalinga del girone di Uefa Champions League contro lo SK SLOVAN BRATISLAVA. A partire da 28€ a partita.

Roma-Genoa 17/10/2026 ore 20:45

Roma- SK SLOVAN BRATISLAVA 20/10/2026 21:00

Roma-Cagliari 27/10/2026 20:45

Maggiori informazioni sul cambio utilizzatore saranno disponibili su ciascun match da quando andranno in vendita le singole partite. Il cambio utilizzatore potrà essere effettuato anche per una singola partita del PACK. Il pacchetto sarà in vendita ad un prezzo vantaggioso rispetto al prezzo del singolo biglietto. In nessun caso sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti acquistati con il Pack".